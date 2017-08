Véronique Sanson en apothéose à Ramatuelle, accompagnée d'Anne Gravoin !

Après le show d'ouverture de Julien Doré puis entre autres le spectacle de Michel Drucker Seul... Avec vous et la représentation de la pièce de théâtre L'éveil du chameau (avec Pascal Elbé, Barbara Schulz et Valérie Decobert) et dernièrement celle de Politiquement correct (photos dans le diaporama ci-dessus), Véronique Sanson a clôturé la 33ème édition du Festival de Ramatuelle le 11 août 2017 avec son concert Dignes, Dingues, Donc... La chanteuse de 68 ans a alors enchaîné morceaux de son nouvel album et grands titres de son répertoire, accompagnée de ses choristes et musiciens dont la violoniste Anne Gravoin, qui n'est autre que l'épouse de l'ancien Premier ministre Manuel Valls. Un show magique au Théâtre de Verdure, plein à craquer.

Pour l'occasion, Véronique Sanson a pu compter sur la présence de bon nombres d'amis stars. Ainsi, Christian Meilland – son compagnon depuis 13 ans – a fait le déplacement à ses côtés. Sur place, le couple a retrouvé William Leymergie et son épouse Maryline, mais pas seulement. Jacqueline Franjou, présidente du Festival de Ramatuelle, Michel Boujenah, directeur artistique de l'événement, et Dominique Segall, en charge de la communication, ont eux aussi pris la pose avec l'interprète de Chanson sur ma drôle de vie.

Le metteur en scène et directeur artistique du Festival d'Anjou Nicolas Briançon, le journaliste et romancier Joseph Macé-Scaron, la directrice générale de Dior Sylvie Rousseau et Orlando, le producteur et frère et Dalida, ont également assisté au concert de Véronique Sanson.

Pour rappel, la chanteuse est en tournée jusqu'au mois d'avril 2018, et sera de passage avec son concert Dignes, dingues, donc... à l'Olympia de Paris les 15, 16, 17, 21, 22 et 23 décembre 2017.