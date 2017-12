Véronique Sanson et l'affaire Weinstein : L'artiste en terrain glissant...

Après avoir terminé l'année à l'Olympia, Véronique Sanson fait une pause dans la tournée de son album Dignes, dingues, donc... pour les fêtes de fin d'année avant de reprendre la route en février. L'auteure-compositrice et interprète à l'immense talent a récemment reçu le magazine ELLE dans sa propriété de Triel-sur-Seine, où les claviers envahissent son salon. À 68 ans, la grande Sanson fait grincer quelques dents avec son habituel franc-parler...

Lorsqu'on lui demande si elle est féministe, Véronique Sanson répond "non" sans hésitation aucune : "Et je ne l'ai jamais été." "Comme si l'adjectif était péjoratif", note le magazine ELLE. À se demander quelle en est sa définition puisqu'elle dira plus tard dans l'interview trouver "insupportables" le sexisme, les inégalités entre les hommes et les femmes ainsi que la culture du viol. Ceci étant plutôt attendu de la part d'une femme qui a vécu la domination et la violence au sein du couple qu'elle formait avec Stephen Stills dans les années 1970.

#balance - pas trop - tonporc

Ce qui ne l'empêche pas de dénoncer notre époque "où, avec l'affaire Weinstein, tout le monde se met à ouvrir sa gueule, même des gens à qui on l'on a juste effleuré la main" : "J'ai peur que tout cela ne tue la séduction, ne tue les appels qu'on se fait avec nos phéromones et qu'on ne puisse plus dire 'Bonjour madame'", explicite-t-elle. Heureusement, Violaine, soeur aînée et manageuse fidèle de l'artiste, est là pour remettre un peu de nuances dans ces propos : "Véronique a parfois des positions et des réactions inattendues. Elle n'est jamais figée dans une posture. Elle peut être très péremptoire sur un sujet et, quinze jours après, avoir complètement changé d'opinion." Nous voilà rassurés.

Le reste de l'article s'intéresse au caractère de Véronique Sanson, qui reste joyeux malgré les épreuves. Notre confrère Thomas Jean, qui signe le papier, n'élude pas la question de l'alcool qui fut un vrai problème pour l'artiste, mais aussi une bénédiction : c'est aux Alcooliques Anonymes qu'elle a rencontré, il y a quatorze ans maintenant, celui qui partage sa vie, Christian Meilland.

ELLE, en kiosques le 22 décembre 2017.