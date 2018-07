Véronique Sanson et son ex-mari violent : "Il y a toujours cette fascination"

Trente-huit ans après son divorce, long et houleux, d'avec Stephen Stills (73 ans), la chanteuse Véronique Sanson (69 ans) confie avoir pardonné ses excès à son ex-mari, qui fut notamment un époux violent. Elle l'a accueilli avec plaisir sur scène et elle revient sur ce moment pour Gala.

"Je n'avais pas vu Stephen depuis trois ans. Nous avons à peine eu le temps de répéter ensemble. Mais, comme le temps ne passe pas, tout s'est fait naturellement", a-t-elle confié. Et la chanteuse d'ajouter sur cet ex-mari violent, avec lequel elle a été officiellement mariée sept ans et qui lui a donné un fils, Christopher Stills (44 ans) : "Je sais qu'il m'aime et je sais que je l'aime. Et je l'aimerai toujours. Quand on se voit, il y a toujours cette fascination. C'est magnétique." La star oublie tout de même de rappeler qu'elle n'a pas toujours pensé cela puisqu'elle avait envisagé d'embaucher un tueur à gage pour éliminer son ex-mari !

Lors de ce concert, Stephen n'a partagé qu'un morceau avec son ex-femme (qui avait brutalement quitté Michel Berger pour se mettre avec lui) et son fils. Il a ainsi pu savourer le talent reçu en héritage par Christopher. "Il a progressé en regardant son père. Stephen ne lui a rien appris. Chris n'a eu besoin de personne", clame Véronique Sanson. Le trio a aussi partagé des moments plus intimes, au restaurant à deux reprises, avant que père et fils ne retournent aux États-Unis où ils vivent de longue date. Jusqu'à de prochaines retrouvailles, musicales ou pas.

Thomas Montet

