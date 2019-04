Véronique Sanson fête son 70e anniversaire et présente Henri, son ange gardien

Véronique Sanson fête son 70e anniversaire avec trois concerts au Palais des Sports de Paris à partir de ce 24 avril 2019. L'artiste revient de loin. Elle refait de la scène depuis quelques semaines seulement, après une radiothérapie et des mois de repos pour soigner une tumeur des amygdales. Si le cancer lui a plombé le moral, Sanson se disait qu'elle pouvait toujours compter sur son ange gardien... un dénommé Henri.

Mardi 23 avril dans Libération, Véronique Sanson expliquait que rien ne la consolait de son diagnostic : "J'avais juste une envie totale de disparaître... J'ai dû faire tout ce que l'on m'a dit de faire pour guérir. Pour une fois, je ne me suis pas rebellée. Mais rien ne m'a consolée. Surtout pas la musique, car j'avais très peur de ne plus pouvoir composer une chanson, ni écrire des textes ni aller sur scène. Je suis tombée dans une profonde dépression. J'avais en moi un vrai gros sanglot, qui a éclaté un jour, où j'étais toute seule – évidemment ! Puis il est parti, dans mes hurlements."

Dans Le Parisien, ce mercredi, Véronique Sanson ajoute qu'elle estimait que ce cancer était dans l'ordre des choses, après une vie d'excès où elle ne s'est rien refusé, mais aussi qu'Henri serait toujours là pour la sauver. Henri ? Un ange gardien, un fantôme, une présence silencieuse mais rassurante et foncièrement bienveillante. Sanson y croit : "C'est mon ange gardien et il ne m'a jamais abandonnée. Parfois, je le prête à des gens qui en ont encore plus besoin que moi, et ça marche. Henri est apparu quand j'habitais à Orgeval. Il ne parle jamais, mais je sais qu'il est avec moi. À Los Angeles, il a quand même réussi à faire tomber une armoire de livres. Cela va faire rire les gens, ils vont dire : 'Elle est complètement chtarbée.' Mais les fantômes existent."

Henri a donc bien travaillé. Véronique Sanson est de retour sur scène avec la même dextérité sur les touches de son piano et une voix miraculeuse : "Par chance, mes cordes vocales n'ont pas été attaquées, ma voix n'a pas été touchée. Au contraire, ça l'a soignée, j'ai davantage d'aigus, j'ai un grain différent. J'avais l'impression de ne pas être la même chanteuse."