Véronique Sanson retrouve son ex-mari violent... qu'elle voulait faire tuer

Sa tournée Dingues, dignes, donc... est en pause depuis avril. Véronique Sanson remontera sur scène dès la fin juin pour les festivals d'été. Et la star prépare une sacrée surprise à ceux qui l'applaudiront aux Francofolies de la Rochelle, le 11 juillet 2018 : ses retrouvailles en musique avec le père de son fils, Stephen Stills, du mythique groupe américain Crosby, Stills, Nash and Young. Leur fils Christopher se joindra même à eux.

Il y a encore un an, la star racontait qu'elle avait tenté d'engager un tueur à gages pour se débarrasser de Stills quand ils étaient mariés dans les années 1970. Leur histoire a connu tous les excès : la drogue, en premier lieu, et la violence. Véronique Sanson a quitté Michel Berger comme une voleuse pour l'artiste américain. Ses années américaines ont été prolifiques et magnifiques sur un plan artistique (en témoigne l'album Le Maudit, sorti en 1974) mais désastreuses sur un plan personnel malgré la naissance de Christopher en 1974.

Si Véronique Sanson raconte avec tant de détachement qu'elle a sérieusement songé à faire assassiner son cher et tendre, c'est que de l'eau a coulé sous les ponts. En 2008 déjà, ils se retrouvaient sur la scène de l'Olympia et, il y a un an, elle racontait dans On n'est pas couché lui avoir souhaité un 70e joyeux anniversaire : "Je lui ai envoyé un message pour lui dire qu'il y était arrivé quand même après tout ce qu'on a fait, lui comme moi. C'était destructeur, inévitable bien sûr, mais il est toujours là. C'est pas croyable."

Cette fois, c'est tout naturellement qu'il a dit oui lorsque je lui ai demandé de venir à La Rochelle

D'autant que monsieur Stills est encore capable de se produire sur scène. La Fête à Véro qui lancera les prochaines Francofolies est une occasion parfaite : "On s'est beaucoup revus aux États-Unis, raconte dans les colonnes du Parisien l'artiste récemment bouleversée par le départ de son amie Maurane. Et on avait vraiment envie de rejouer et de rechanter ensemble. Cette fois, c'est tout naturellement qu'il a dit oui lorsque je lui ai demandé de venir à La Rochelle. Il avait beaucoup entendu parler du festival. Nous chanterons ensemble On m'attend là-bas et d'autres titres en anglais."

Christopher Stills sera également de la partie comme Alain Souchon, Vianney ou encore Jeanne Cherhal... C'est la deuxième Fête à Véro organisée par le festival après celle de 1994 – un "souvenir merveilleux" selon l'intéressée – où l'entouraient Alain Chamfort, Marc Lavoine ou encore Maxime Le Forestier. Cette soirée avait donné lieu à l'album Comme ils l'imaginent (1995), un des plus gros succès de l'artiste. Ainsi Véronique Sanson annonce-t-elle la publication en septembre un projet similaire. Duos volatils, enregistré en début d'année, sortira en septembre. Le premier single, une reprise de Besoin de personne avec Christophe Maé, sera dévoilé le 31 mai. Au casting, des artistes tels que la famille Chedid, Patrick Bruel, mais aussi Bernard Lavilliers, Julien Doré et la géniale Juliette Armanet...