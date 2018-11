Vianney dévoile les coulisses des NRJ Music Awards : "Y en a qui se fight"

Le 10 novembre 2018, Vianney participait à la 20e cérémonie des NRJ Music Awards (NMA), grande soirée animée par Nikos Aliagas depuis le palais des Festivals de Cannes et diffusée en direct sur TF1. Une semaine plus tard, le jeune chanteur de 27 ans, auteur, compositeur et interprète, a dévoilé l'envers du décor de cet événement musical suivi par des millions de téléspectateurs.

Au micro de RTL, dans l'émission On refait la télé diffusée le 17 novembre, Vianney a regretté que la musique live se fasse de plus en plus rare à la télévision. "C'est foutu", a-t-il confié, illustrant son constat avec son expérience aux NRJ Music Awards. Sans tacler sévèrement la cérémonie, celui qui écrit et compose pour de nombreux artistes à ainsi déclaré : "C'est cool, mais rien n'est joué, tout est faux. Les gens chantent vraiment mais derrière c'est que de la fausse musique et c'est très frustrant." Ce dispositif qui coûte bien moins cher que des prestations live, pour lesquelles il faut notamment payer des musiciens, ne permet pas, selon Vianney, de faire vivre véritablement la musique, de la rendre "magique". Il accepte malgré tout de s'adapter malgré son immense frustration, et avoue ne plus vouloir lutter pour exiger du live.

L'interprète de Je m'en vais a complété son propos en en dévoilant encore un peu plus sur les coulisses des NMA. "Dans les loges, t'en voyais qui pétaient des câbles, qui n'était pas contents. (...) Parce que y en a qui ne passent pas assez tôt. (...) Y en a qui 'fight' grave pour ça", n'a-t-il pas hésité à révéler.

Contacté pour être coach dans The Voice

Lors de cette interview, Vianney a également avoué avoir été contacté par la production de The Voice (TF1) pour endosser le rôle de coach. Un poste pour lequel il ne se sent absolument pas légitime. "Quand j'écris des chansons, je sais ce que je fais. Je peux être très critique de mon travail. (...) En revanche, ne pas me retourner sur quelqu'un qui met tout son coeur, je sais que j'aurais le coeur serré et que je ne serais pas bien", s'est-il expliqué auprès d'Eric Dussart.