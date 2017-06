Vianney in love à Roland-Garros : Tendresse et rires complices avec Catherine

Samedi 10 juin, nombreuses étaient les stars à s'être déplacées à Roland-Garros pour assister à la finale des dames. Contre toute attente, ce match très attendu a été remporté par la Lettonne Jelena Ostapenko (tout juste âgée de 20 ans), nouvelle tête d'affiche du tennis féminin qui s'est bien défendue pour renverser son adversaire, la Roumaine Simona Halep (4-6, 6-4, 6-3).

Dans les tribunes, plusieurs personnalités ont ainsi attiré l'attention des photographes, à commencer par le chanteur Vianney. Réputé pour ses chansons d'amour, l'interprète de Moi aimer toi n'a justement pas eu peur des démonstrations d'affection en public, lui qui était accompagné de sa chérie depuis plus d'un an, la douce et talentueuse violoncelliste Catherine Robert.

Rieurs, les tourtereaux ont passé le plus clair de leur temps à échanger des mots complices tandis qu'ils observaient ce match ultime. Entre deux coups de raquette, la belle Catherine n'a pas hésité à s'emparer du chapeau de son compagnon, coiffant sa tête d'un joli borsalino blanc Lacoste.

Paré de ses lunettes de soleil, l'auteur-compositeur-interprète français de 26 ans avait bien du mal à contenir sa joie et son émotion, lui qui est si amoureux. A le voir admirer sa chérie d'une façon aussi tendre, il est évident que ces deux-là se sont bien trouvés.

Côté actualité, celui qui était début mai à la Réunion pour une série de concerts et plus récemment au Festival de Cannes pour assister à la montée des marches au côté de sa petite amie et chanter sur scène assurera plusieurs nouvelles dates au cours des prochains jours. Il sera notamment à Montréal le 13 juin avant de se rendre à l'Ardèche Aluna Festival le 16 juin puis au Cabaret Sauvage (Paris) le 19. Il tournera ensuite du 1er juillet au 26 août à travers de nombreuses villes de France, dont Carcassonne, La Rochelle, Lyon et Nantes.