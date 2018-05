Vianney : "Je peux l'avouer... je suis un vrai escroc"

Alors qu'il vient de finir de tourner le film Ma mère est folle sous la direction de Diane Kurys et aux côtés de Fanny Ardant et Arielle Dombasle – excusez du peu pour une première fois ! –, le chanteur Vianney a livré ses impressions au journal Le Parisien.

"Maintenant que le tournage s'achève, je peux l'avouer. Je suis un vrai escroc. Je ne me suis pas préparé. Pour rassurer Diane, au début, je lui ai dit que j'avais travaillé dur. Heureusement que je mémorise vite les textes. Pour ma défense, je n'ai eu que quatre jours entre la fin de la tournée et le début du tournage. (...) Je me suis lancé en me disant que, si je me plantais, eh bien tant pis, ce ne serait pas grave. Je suis comme ça dans la vie", a-t-il confié. Vianney, qui dit ne pas avoir pris de coach pour l'aider, incarne un fils qui n'aime pas sa mère. "Cela m'a amusé de jouer un gars au caractère diamétralement opposé au mien, pas sympa, violent", clame-t-il.

Pour son début devant la caméra, l'interprète de Je m'en vais a heureusement pu compter sur la bienveillance de Fanny Ardant. "Quand on refaisait les scènes, c'était toujours de ma faute, mais elle a été patiente. Du coup, j'ai aimé tout de suite, j'ai trouvé ça génial, très drôle", dit-il. "S'il le veut, je pense qu'il a de l'avenir dans le cinéma", assure la comédienne. Toutefois, le jeune homme ne tire pas encore de plans sur la comète... "Pour moi, le ciné n'est pas aussi fort que la musique", précise-t-il.