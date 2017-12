Vicky (Mariés au premier regard) "pas ravie" de son voyage de noces, elle clashe

Dans Mariés au premier regard, Vicky a épousé Laurent. La joie blonde qui pourrait divorcer du candidat dans le prochain épisode diffusé lundi 11 décembre multiplie actuellement les interviews. Elle qui s'est récemment plainte du montage de l'émission a une nouvelle fois fait part de son mécontentement. Cette fois, c'est le voyage de noces qu'elle critique.

Dans son Face­book Live révélé sur sa page le 5 décembre, la candidate qui est partie en voyage de noces au Maroc avec son nouveau mari a déclaré : "Je n'étais pas hyper ravie d'al­ler au Maroc. Je m'at­tendais à un voyage dans un pays où je n'étais pas allée et le Maroc j'y ai travaillé pendant quatre mois. Ce n'est pas que je n'avais pas envie d'y retour­ner mais je connais­sais et je m'atten­dais à autre chose. Au final, on s'est dit : 'Ça fait un voyage quand même.'"

Une déception qui peut être compréhensible mais voilà, l'épouse de Laurent a aussi critiqué les activités réalisées sur place. Un peu blasée, elle a lancé : "On est allé à un spot de kite surf. Je me suis dit que ça nous ressemblait trop mais on n'en avait jamais fait. Donc on a fait du bateau et ce n'était pas un voilier. Les autres, ils ont eu un voyage de ouf." Elle poursuit : "On était dans le désert et on n'a rien fait de parti­cu­lier. C'était paumé."

Voilà une jeune femme apparemment difficile à satisfaire...