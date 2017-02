Victoires 2017 : Benjamin Biolay, il y a des moments comme ça...

Entre le "superbe" Benjamin Biolay et les Victoires de la Musique, l'histoire d'amour continue : vendredi 10 février 2017, le brillant auteur-compositeur-interprète a obtenu un quatrième trophée, décerné pour son album made in Buenos Aires, Palermo Hollywood.

En lice dans la catégorie Album de chansons de l'année aux côtés de Julien Doré (&) et de Christophe Maé (L'attrape-rêves), Benjamin Biolay a accepté l'offrande avec ce côté placidement effarouché qu'on lui connaît : "Je suis très touché, je ne m'y attendais pas du tout cette année. Il y a des moments où on a l'impression qu'on va perdre ou qu'on va gagner, et là je ne savais absolument pas quoi en penser", a-t-il réagi, avant de remercier son entourage professionnel, les musiciens de l'album, ses proches, sa famille et les gens qui ont voté sur lui, pardon : pour lui - "voilà, je ne sais plus parler". "Je trouve que la musique est belle, ce soir", a conclu de sa voix ténébreuse celui qui avait été primé en tant que découverte il y a quinze ans avec l'album culte Rose Kennedy et avait réalisé le doublé Interprète/Album de l'année en 2010 avec La Superbe. Il succède cette année au palmarès à Johnny Hallyday, couronné l'an dernier pour l'album De l'amour.

Benjamin Biolay, qui fêtait le mois dernier son 44e anniversaire, aura vécu une soirée particulièrement riche en émotion à l'occasion de cette 32e cérémonie des Victoires de la Musique, au Zénith de Paris. En plein coeur de l'événement, il avait merveilleusement interprété Mobilis in mobile, chanson de l'Affaire Louis' Trio, à la mémoire de son mentor Hubert Mounier, décédé en mai dernier. "C'est pas seulement parce que c'est mon ami et que j'ai appris à faire de la musique avec lui, confiait-il, profondément ému, à l'issue de sa prestation. Rares sont les grands mélodistes et chanteurs, à l'instar d'Hubert, de Michel Delpech, etc. C'est quequ'un qui a fait rêver les gens avec quelque chose de très ludique. C'était très profond, très travaillé, mais c'était proposé avec une grande légèreté et c'était, je crois, magnifique."

Plus tard, Benjamin Biolay est revenu sur scène pour chanter d'abord son titre Pas sommeil, avant de partager joliment le duo Tous les chanteurs sont les mêmes avec Vincent Delerm, puis de lui céder la place pour A présent. Les deux hommes, nommés pour la Victoire de l'Artiste masculin de l'année, ont vu ce trophée aller à Renaud, absent pour cause de concert.