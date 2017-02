Victoires 2017 : LEJ se régale, "les meilleures meufs de la planète !"

Malgré l'heure tardive de leur passage dans le programme des Victoires de la Musique 2017, elles avaient La Dalle (titre original extrait de leur premier album) et ont été bien rassasiées, les LEJ, avec le trophée de la Révélation scène de l'année.

Il était 00h30 lorsque Lucie, Elisa et Juliette se sont emparées de la scène du Zénith de Paris, rejointes par leur parrain du soir Ibrahim Maalouf pour un boeuf électrisant. Cinq minutes plus tard, les trois filles entendaient Thomas Thouroude, l'un des deux maîtres de cérémonie de ces 32e Victoires de la Musique, prononcer le nom LEJ.

Comme des mortes de faim, elles ont dévoré leur bonheur et l'ont partagé sur scène avec un petit discours commencé par Lucie et achevé par une Elisa à fleur de peau : "Moi je veux juste dire un truc : merci les meufs, vous déchirez. Non mais c'est vrai, c'est les meilleures meufs de la planète !"