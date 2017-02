Victoires 2017, Makeba (Jain) primé:"On n'est pas des Bamboula, on est des Théo"

Un an après sa nomination avec l'album Zanaka dans la catégorie Album révélation, première Victoire de la Musique pour Jain ce 10 février 2017 au Zénith de Paris. Mais c'est surtout la Victoire du tandem Greg & Lio, auquel elle laisse la parole, récompensé pour la réalisation du clip Makeba et son esthétique étourdissante. Une vidéo qui l'a emporté aux dépens de Coward de Yaël Naim et The Missing de Cassius, et succède au palmarès au fameux Christine de Christine and the Queens.

"Un immense merci à toi, Jeanne, de nous avoir fait confiance pour Come, pour Makeba, qui a été un vrai kiff à tourner. Merci aux danseurs, à tous les gosses sud-africains qui ont déchiré sur ce tournage", réagit l'un des membres du binôme, dédiant de manière touchante ce prix à sa maman disparue.

Son compère s'exprime à son tour pour délivrer un message chargé d'urgence, en lien avec le scandale de l'interpellation du jeune Théo : "Je voulais juste rendre hommage au clip, Makeba vous ne la connaissez peut-être pas, c'est une artiste qui a lutté contre l'apartheid. Aujourd'hui, ça a une saveur particulière parce qu'on traverse des moments troubles et je voulais dire à ma fille qu'on n'est pas des Bamboula, qu'on est tous des Théo et qu'aujourd'hui je veux croire à la justice. Avec ce clip on a créé des ponts entre les peuples, c'est le monde qu'on a envie de créer et c'est le monde qu'on va continuer à créer", déclare-t-il avec flamme et tension, suscitant l'adhésion du public.