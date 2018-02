Victoires 2018 : Juliette Armanet, l'héritière, décoche sa flèche en plein coeur

"Je suis très heureuse, c'est beau d'être dans les pas de ceux qui sont passés par les Victoires de la musique. C'est aussi terrorisant, mais ça crée du bon stress", déclare Juliette Armanet sur RTL. La jeune artiste de 33 ans est nommée dans la catégorie Album révélation de l'année pour Petite Amie.

La 33e cérémonie des Victoires de la musique, présidée par Sting, se tient ce vendredi 9 février 2018, diffusée en direct sur France 2 et France Inter depuis la Seine musicale à Boulogne-Billancourt. Juliette Armanet, dont le sublime premier album est autant inspiré par Michel Berger et William Sheller que par la fantastique Véronique Sanson, affrontera Comme on respire d'Aliose et Presence de Petit Biscuit dans cette catégorie Album révélation.

Petite Amie vient de ressortir dans les bacs en version deluxe avec une pochette bleue (au lieu de rose pour la première, toutes les deux réalisées par l'artiste Théo Mercier) et quatre titres bonus qui creusent un peu plus les influences années 1970-1980 de l'artiste. Pour célébrer cette nouvelle sortie, Juliette Armanet faisait la semaine dernière la couverture de Grazia et dévoile un clip inédit pour L'Indien, l'une des chansons les plus emblématiques de l'album.

Dans une ambiance néon, au coeur d'une cible mouvante, Juliette en combinaison argent se languit sur son piano. Le rythme de sa chanson d'amour s'emballe et nous entraîne sur un dancefloor mélo d'une classe folle. Car en plus de mélodies imparables, Juliette Armanet a cette voix "pure", comme vient de la qualifier l'idole Véronique Sanson sur Europe 1, et une sacrée allure. Ce très joli clip est signé Pablo Padovani de Moodoïd.