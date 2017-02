Victoires de la musique classique 2017 : Un magnifique palmarès...

Les amateurs de musique classique n'ont pu passer à côté d'un tel évènement. Ce mercredi 1er février, avait lieu la 24e cérémonie des Victoires de la musique classique, en direct de l'auditorium de la Maison de la Radio. Purepeople vous propose un retour sur le palmarès de la soirée, animée cette année par Leïla Kaddour-Boudadi et Frédéric Lodéon, et retransmise en direct sur France 3 et France 3 Musique.

Si la Victoire d'honneur a été remise au ténor allemand Jonas Kaufmann que l'on ne présente plus, Marianne Crebassa, mezzo-soprano, et le pianiste Adam Laloum ont été sacrés artistes de l'année aux 24e Victoires de la musique. Jonas Kaufmann a pu interpréter une chanson extraite de son dernier disque d'airs italiens et napolitains, Parla più piano de Nino Rota.

La révélation soliste instrumental de l'année, c'est Adélaïde Ferrière, quand Lea Desandre, mezzo-soprano, a reçu le prix de la révélation artiste lyrique de l'année, lors de cette cérémonie, durant laquelle une pléiade de musiciens ont partagé ce concert exceptionnel, durant près de trois heures Des plus grands artistes aux jeunes révélations, ceux qui font vibrer les scènes françaises et internationales ont contribué à cet incontournable évènement avec l'Orchestre philharmonique de Radio France sous les directions de Mikko Franck et Elena Schwarz.

En présence d'invités prestigieux, à l'instar de la soprano bulgare Sonya Yoncheva, la contralto canadienne Marie-Nicole Lemieux, le contre-ténor Philippe Jaroussky, le violoniste franco-serbe Nemanja Radulovic mais aussi le jeune et talentueux ténor Julien Behr, les prix se sont succédés. Ainsi, Thierry Esaich a reçu celui de compositeur de l'année, pour l'Oratorio Cris, et l'enregistrement classique de l'année a été remis aux Percussions de Strasbourg, pour une oeuvre de Hugues Dufourt, Burning Bright.

Une soirée d'exception.