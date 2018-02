Victoires de la musique classique 2018 : Angela Gheorghiu tutoie les cieux

Deux semaines après le sacre pop d'Etienne Daho, Orelsan et Charlotte Gainsbourg lors de la 33e cérémonie des Victoires de la Musique, les 25e Victoires de la Musique classique se sont tenues dans l'enceinte de La Grange au Lac près d'Evian-les-Bains, vendredi 23 février 2018. Présentée par la ravissante et talentueuse journaliste Leïla Kaddour et pour la 17e et dernière fois par le chef d'orchestre, violoncelliste et animateur radio Frédéric Lodéon, la soirée était retransmise sur France 3.

En plus de distinguer la nouvelle génération, ces Victoires réunissent sur une même scène des artistes mondialement reconnus comme le jeune contre-ténor polonais Jakub Jozef Orlinski, la soprano et chef d'orchestre canadienne Barbara Hannigan (pour une interprétation exaltante de Girl Crazy Suite de Gershwin) et le violoncelliste Gautier Capuçon (frère du violoniste Renaud Capuçon). Cette édition anniversaire a permis de rendre hommage au légendaire violoncelliste Mstislav Rostropovitch qui avait présidé les Rencontres musicales d'Evian dans cet auditorium, mais aussi de remettre une Victoire d'honneur à une très grande dame de l'art lyrique : la soprano roumaine Angela Gheorghiu.

Sabine Devieilhe au sommet

Celle qui a longtemps formé l'un des couples les plus brillants de l'opéra avec son ex-mari Roberto Alagna, avant un divorce tout aussi spectaculaire, a interprété un air de Madame Butterfly de Puccini. Dans une robe aux couleurs pastel, la soprano a reçu son prix et un tonnerre d'applaudissements. Depuis 1990, elle chante dans les plus belles salles du monde entier, de la Scala de Milan au Royal Opera House de Londres. Comme le rappelle l'AFP, Angela Gheorghiu a publié, en octobre dernier, Eternamente, son premier album studio depuis six ans.

Les Victoires de la Musique classique 2018 ont par ailleurs distingué la soprano française Sabine Devieilhe, grande gagnante de la soirée avec les prix du Meilleur artiste lyrique ainsi que celui du Meilleur enregistrement pour l'album Mirages avec l'ensemble Les Siècles de François-Xavier Roth. Les autres lauréats sont la mezzo-soprano Eva Zaïcik (Révélation artiste lyrique), les violoncellistes Victor Julien-Laferrière (Soliste instrumental de l'année) et Bruno Philippe (Révélation soliste instrumental de l'année) ainsi que Karol Beffa (Compositeur de l'année pour Le Bateau ivre, un prix qu'il avait déjà reçu en 2013).

Tous les artistes qui se sont produits étaient accompagnés de l'orchestre de l'Opéra national de Lyon, conduit par son chef Pierre Bleuse.