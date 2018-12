Victor Belmondo : Sa mère Luana lui adresse un tendre message

L'été dernier, le jeune homme sortait définitivement du nid familial en s'exposant dans les médias. Victor avait notamment accordée une interview à Gala, alors qu'en 2019, il sera à l'affiche de quatre longs métrages : All Inclusive de Fabien Onteniente, Mon bébé de Lisa Azuelos, Vous êtes jeunes, vous êtes beaux de Franchin Don et Versus de François Valla. "C'était en moi depuis tout petit. (...) Mon père m'a écouté, il m'a juste conseillé de poursuivre mes études en parallèle, m'expliquant que je ne pouvais pas me reposer sur un métier trop aléatoire", a-t-il confié.

Copie conforme de son père, Victor avait révélé avoir reçu la bénédiction de Jean-Paul. "Il l'a vu arriver petit à petit. En revanche, quand il est venu me voir sur scène lors de ma dernière année de cours, il m'a dit : 'C'est bon, là, tu peux y aller !'", avait déclaré le jeune homme en se félicitant d'avoir une famille unie et des parents très présents qui ne l'ont "jamais élevé comme un 'fils de' ou un 'petit-fils de', mais comme Victor".