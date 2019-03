Victor (Koh-Lanta 2019) comparé à Clémentine : Elle sort du silence

Pour rappel, Clémentine a été critiquée à cause de son côté trop stratège lors de sa première édition. Beaucoup lui ont notamment reproché d'avoir tout fait pour éliminer Yassin, devenu son grand rival depuis. Quand son nom a été annoncé au casting de Koh-Lanta, le combat des héros, les téléspectateurs l'ont critiquée avant même que l'émission ne soit diffusée.

Mais elle a pu compter sur Denis Brogniart pour la défendre, à l'occasion d'une interview sur Europe 1 : "Je trouve qu'on va beaucoup trop loin, notamment concernant Clémentine. C'est pour ça qu'on a eu envie – et que j'ai eu envie à titre personnel – que Clémentine, qui est une formidable compétitrice revienne dans Koh-Lanta. (...). Aux États-Unis, cette fille qui est une compétitrice, une aventurière, une battante et qui est aussi une stratège – ça fait partie de Koh-Lanta –, ça aurait été une héroïne ! En France, on essaye de la calomnier en permanence. Cette fille mérite sa place et (...) je la défendrai, bec et ongles, du premier au dernier jour ! "

C'est ensuite l'un de ses projets qui n'a pas fait l'unanimité. Clémentine avait annoncé en août 2018 qu'avec son frère et deux amies, ils avaient pour projet de faire un tour du monde d'une durée d'un an. Un projet baptisé Cap ou pas Cap3. Afin de le réaliser, elle avait fait un appel aux dons afin de récolter 10 000 euros, une initiative qui avait fait polémique et poussé l'ancienne aventurière de TF1 à s'expliquer.

"Nous allons nous rendre dans les pays les plus défavorisés pour aider les populations locales, c'est-à-dire acheter sur place des fournitures scolaires et du matériel sportif. L'idée, c'est d'aller dans ces pays pour partager des défis sportifs et proposer des jeux extérieurs dans des associations, des écoles et des orphelinats. Cela a été mal interprété. On a l'impression que je demande à mes fans de payer mon tour du monde. Avec 10 000 euros, on ne voyage pas pendant un an à quatre, c'est impossible !", avait confié la jeune femme de 26 ans à nos confrères de Télé Loisirs après le lancement de la cagnotte.

Fort heureusement, elle a réussi à récolter la somme qu'elle souhaitait et fait donc actuellement le tour du monde.