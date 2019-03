Victor (Koh-Lanta 2019) comparé à Clémentine : Sa réponse aux critiques

Chaque saison, les téléspectateurs de TF1 ont leur tête de turc dans Koh-Lanta. L'édition de la "Guerre des chefs", qui a débuté vendredi 15 mars 2019, ne fait pas exception ! Dès le premier épisode, les internautes ont pris en grippe Victor, un moniteur de parachutisme âgé de 25 ans, qui réside à Strasbourg.

Dès son portrait, il explique ne pas supporter la faiblesse et avoir le don de "taper là où ça fait mal" pour prouver sa supériorité. Des paroles qui n'ont guère plu aux téléspectateurs. Son comportement sur l'île a également beaucoup agacé. Une fois l'épreuve des photos terminées, les 21 aventuriers ont passé une première nuit tous ensemble sur une île. Et Victor ne s'est pas gêné pour faire savoir à Béatrice, la chef des Jaunes (les Tabuo), qu'il ne l'appréciait que peu et ne souhaitait pas être dans son équipe. Un choix largement critiqué sur Twitter.

Certains l'ont même comparé à Clémentine, vivement taclée sur les réseaux sociaux pour son côté trop stratège dans Koh-Lanta Cambodge et Koh-Lanta All Stars. "Victor est la nouvelle Clémentine", "Nous avons notre nouvelle Clémentine, bienvenue à toi Victor", "Victor il a quand même réussi à être plus détesté que Clémentine en 1 épisode", a-t-on notamment pu lire. Des critiques qui ne toucheront probablement pas le membre de l'équipe Rouge baptisée Kama.

Interrogé par nos confrères de Télé Loisirs, Victor a assuré qu'il n'appréhendait pas les critiques sur les réseaux sociaux : "L'aspect haters me fait beaucoup rire. Je vais avoir un côté arrogant en disant ça, mais quand je vois le niveau de ce qui est publié sur ces réseaux de manière générale, les commentaires me concernant me passeront au-dessus !"

Une bonne nouvelle puisqu'il sera de retour dans le deuxième épisode diffusé exceptionnellement jeudi 21 mars 2019. Dans le cas où les téléspectateurs ne changent pas d'avis sur son sujet, il devra donc se préparer à de nouveaux tacles. Pour rappel, c'est Frédéric, membre des Ikalu (équipe bleue), qui a été éliminé.