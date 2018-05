Victor Mercier (Top Chef 2018) déjà escroqué : ses terribles révélations...

Le 25 avril dernier, Victor Mercier, finaliste de Top Chef 2018 (M6), s'inclinait face à Camille Delcroix. Bien que son aventure soit terminée depuis plusieurs semaines, le beau brun continue à accorder quelques interviews. Lundi 14 mai 2018, c'est sur Voltage, dans l'émission Tout peut arriver, que son public a pu l'entendre. Et l'ancien candidat du programme culinaire a fait une terrible révélation.

En compagnie de son meilleur ami Benjamin, Victor a parcouru le monde pour un voyage culinaire. Un périple qui lui a coûté en tout et pour tout 15 000 euros et en partie financé par... une escroquerie : "J'ai travaillé et il m'est arrivé une histoire où je me suis fait escroquer par quelqu'un que j'ai attaqué en justice." Il a en effet collaboré avec un pseudo-millionnaire nommé Cédric Naudon, qui a créé en 2014 La Jeune Rue, un endroit regroupant 46 commerces de bouche, écolos et design, dans le 3e arrondissement de Paris comme le révélait l'Obs en 2015.

Et il et s'est vite rendu compte qu'on se moquait de lui, comme il l'a expliqué sur Voltage : "J'ai eu plusieurs chèques en bois (...) C'était un gros projet qui s'appelait, je vais le citer, La Jeune Rue, je faisais partie de ce projet, il voulait ouvrir 46 commerces de bouche à Paris, qui était dominé par quelqu'un de très mégalo et trop ambitieux qui s'est fait dépasser par le projet."

Après avoir précisé que l'homme en question a fait trois ans de prison, l'ancien protégé de Philippe Etchebest a déclaré : "C'est pas moi qui l'ai escroqué, c'est lui qui nous a escroqués." Finalement, Victor Mercier a gagné en justice et a ainsi obtenu 25 000 euros de dommages et intérêts.