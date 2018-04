Victor (Top Chef 2018) en couple : Sa chérie est sublime !

Alors que beaucoup avaient craqué pour Victor, jeune cuisinier de 27 ans, dans Top Chef 2018 (M6), le beau gosse se fait discret sur sa vie privée. Et pourtant, il n'est pas un coeur à prendre... En effet, celui qui affrontera ce mercredi 25 avril 2018 Camille lors de la grande finale est en couple avec une certaine... Camille, jolie blonde aux yeux clairs !

Sur Instagram, la jeune femme publie quelques rares photos d'elle et son amoureux Victor. En août dernier, les deux tourtereaux prenaient ainsi la pose, souriants et attablés dans un restaurant en Provence-Alpes-Côte d'Azur. L'année d'avant, en 2016, ils se sont affichés à Honfleur. Des clichés à deux, Camille en a posté dès 2013. Ainsi, cette année, le couple devrait au moins fêter ses cinq ans.

Une histoire qui dure... Et il faut dire que Camille et Victor ont plusieurs points communs. En effet, ils aiment tous les deux la cuisine comme on peut le voir sur le compte Instagram de la jolie blonde qui apparaît en tenue de chef à plusieurs reprises. Mais ce n'est pas tout : le duo semble également être des amoureux du voyage. Alors que Victor revient d'un tour du monde, Camille a publié quant à elle quelques souvenirs de ses différents séjours en Australie ou encore au Brésil.