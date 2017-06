Victor Valdés : Photos du mariage de l'ex-gardien du Barca et Yolanda Cardona

Cristina Cordula n'est pas la seule à s'être mariée cette semaine ! Une autre célébrité, le footballeur Víctor Valdés, s'est également engagé avec sa compagne, Yolanda Cardona. Leurs trois enfants et plusieurs amis footballeur de Víctor, étaient de la partie...

C'est à Barcelone, la ville de naissance de Victor Valdés, que le gardien espagnol et sa belle se sont dit "sí, quiero" ! La cérémonie s'est déroulée ce vendredi 9 juin à la paroisse Santa María Reina de Pedralbes. Le nouveau marié y est arrivé en compagnie de sa mère et portait pour l'occasion un ravissant smoking. Son épouse Yolanda Cardona a fait sensation dès son arrivée en Rolls-Royce, suivie de ses trois bambins. Elle était habillée d'une robe blanche de la marque espagnole Pronovias, et tenait à la main un bouquet de fleurs.

Plusieurs anciens collègues de Víctor Valdés figuraient sur la liste d'invités de l'événement. Les footballeurs (ou ex-footballeurs) Carles Puyol, venu avec sa compagne Vanesa Lorenzo, le Français Eric Abidal, Samuel Eto'o, accompagnée de son épouse Georgette, Seydou Keita et Xavi Hernández, lui aussi convié avec sa femme Núria Cunillera, ont fait le déplacement. Ils ont posé sur le perron de la paroisse, au côté de l'ex-président du FC Barcelone, Joan Laporta.

Une fois l'union célébrée, Víctor Valdés, Yolanda Cardona et leur entourage ont poursuivi les festivités dans une ferme à San Pedro de Ribas, une ville de la province de Barcelone.

Víctor Valdés et Yolanda Cardona se sont rencontrés il y a près de dix ans, quand le gardien jouait encore au Barca, et sont en couple depuis près de dix ans. Víctor Valdés a demandé sa compagne en mariage au cours d'un séjour en amoureux à Amsterdam.

Ils sont les parents de Dylan, Kai et Vera.