Victoria Abril ivre face à Yann Moix en 1994: Elle découvre qu'elle l'a éconduit

Samedi 13 janvier 2018, Laurent Ruquier recevait, entre autres, l'actrice Victoria Abril. Venue assurer la promotion de la pièce de théâtre Paprika (à partir du 27 janvier au théâtre de la Madeleine) pour laquelle elle partage l'affiche avec Jean-Baptiste Maunier, elle a découvert... qu'elle a déjà éconduit Yann Moix au cours d'une soirée.

C'est le polémiste d'On n'est pas couché (France 2) qui lui a annoncé la nouvelle. Après lui avoir rappelé qu'il la trouvait "d'une immense beauté", Yann Moix a dévoilé : "J'ai un souvenir personnel avec vous. J'ai dansé un slow avec vous sur les Korgis en 1994, aux 20 ans de Canal+ sur Everybody's got to learn sometime. Vous ne vous en souvenez pas, parce que vous étiez bourrée, mais j'en ai profité du coup pour..."

Tout le monde s'étant mis à rire, la suite était inaudible. Victoria Abril lui a tout de même répondu que c'était possible. "C'est la seule chose de 'porcitude' que j'ai dans mon CV, mais je n'ai pas abusé de vous. J'ai simplement tenté de vous embrasser à un moment donné, vous avez dit un truc en espagnol et j'ai compris qu'il fallait que j'arrête", enchaîné Yann Moix.

La star de la série Clem n'a simplement pas souhaité aller plus loin avec l'écrivain car elle était en couple avec Gérard de Battista à l'époque : "Si je lui ai dit non, c'est parce que j'étais amoureuse et que je suis fidèle." Affaire classée !

Du côté des audiences, On n'est pas couché a rassemblé 1 119 000 téléspectateurs, soit 17,9% de part de marché.