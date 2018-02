Victoria Abril transformée pour un goûter avec Camille Lou et son cousin connu

Tout comme les autres personnalités, Victoria Abril et Camille Lou ont pu s'adonner aux joies du patinage sur la splendide patinoire de 100 m² située dans la cour intérieure du Plaza Athénée. Une activité qui a tout particulièrement plu à Franck Dubosc. L'acteur récemment vu dans Une ambition intime (M6) a chaussé les patins avec l'enthousiasme d'un enfant. À l'affiche du film Tout le monde debout (en salles le 14 mars), le comédien était accompagné de sa femme Danièle.

Ambassadeur Clarins, Camille Lacourt était également présent, tout comme les animatrices Sandrine Quétier, Laurie Cholewa, Caroline Ithurbide ou encore l'actrice Frédérique Bel.

Depuis plus de vingt ans, grâce au Prix Clarins pour l'enfance, 14 associations caritatives en faveur des enfants, réussissent à agir, à grandir et à sauver plus d'enfants chaque année en France. La Bonne Étoile, Princesse Margot, Toutes à l'école, O Africa, Voix en développement , ABC Autisme, J'ai un rêve, Caméleon, Les Liens du sens, La Chaîne de l'espoir, Asmae, Mécénat Chirurgie Cardiaque, Enfants de la Terre, À chacun son Everest...