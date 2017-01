Victoria Azarenka : Maman comblée d'un petit garçon

Victorieuse en janvier 2016 à Brisbane et deux fois à l'Open d'Australie (2012, 2013), Victoria Azarenka n'avait aucune velléité de signer de nouveaux succès au pays des kangourous cette année, et pour cause : l'ancienne numéro un mondial de tennis savoure son congé maternité.

Après avoir annoncé l'été dernier sa grossesse alors qu'elle se remettait d'une blessure au genou après Roland-Garros, la Biélarusse de 27 ans a partagé sur les réseaux sociaux son bonheur d'avoir mis au monde son premier enfant le 20 décembre : "Aujourd'hui j'ai livré mon plus dur combat et remporté ma plus belle victoire ! Notre fils est né en bonne santé et heureux !", révélait-elle en même temps qu'une première photo.

Dix jours plus tard, émaillés de deux nouvelles images (l'une la figurant en train d'embrasser tendrement la main du petit, l'autre prise lors d'une balade au bord de la mer), elle dévoilait le prénom du petit garçon : Leo. "Leo se familiarise avec le lieu de travail de maman. Il va passer plutôt pas mal de temps ici", écrivait-elle en légende d'une photo la montrant avec son fils en poussette sur un court de tennis. Vu les flaques, le premier entraînement n'était pas à l'ordre du jour !

Le lendemain, la double finaliste de l'US Open (2012, 2013) utilisait une nouvelle photo pour adresser ses voeux à ses fans : "C'est l'heure de dire adieu à 2016... Cette année a été l'une des plus éprouvantes, l'une des plus excitantes, l'une des plus enrichissantes, l'une des plus animées et celle qui m'a appris le plus de choses jusqu'à présent (...) Tout ce qui arrive arrive pour une raison. Je suis enthousiaste à l'idée d'accueillir la nouvelle année 2017 et de savourer tout ce qu'elle va nous apporter !"

Désormais en 2017, elle a partagé de nouvelles images de son bébé, tout en se gardant bien de montrer son visage, s'extasiant plutôt devant ses petits pieds se frottant l'un contre l'autre et se l'imaginant déjà en futur athlète. Et de même, l'ancienne compagne du chanteur RedFoo entre 2012 et 2014, tient toujours secrète l'identité de l'heureux papa de Leo...