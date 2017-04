Victoria Beckham décorée par le prince William devant ses parents et David

Pendant que son épouse la duchesse Catherine et son frère le prince Harry se dédiaient en toute décontraction aux derniers préparatifs du marathon de Londres où leur campagne Heads Together sera mise en lumière, le prince William assurait mercredi 19 avril 2017 la livraison, avec toute la solennité de rigueur, d'une fournée de décorations. Après sa conversation inattendue avec Lady Gaga, le futur roi d'Angleterre avait notamment en face de lui au palais de Buckingham une autre grande figure féminine du starsystem, en la personne de Victoria Beckham.

La chanteuse star des années 1990 devenue créatrice de mode respectée avait l'honneur de recevoir des mains du futur roi d'Angleterre les insignes de l'ordre de l'empire britannique, en récompense de ses services rendus à la mode britannique. Son mari David Beckham, que William connaît bien et qui avait lui-même reçu cette distinction... quatorze ans plus tôt (accordée en 2003 par la reine Elizabeth II pour services rendus au football), était présent pour la voir vivre cette formidable consécration, tout comme ses parents Jacqueline et Anthony.

Un moment fort et "une fierté incroyable" dont l'entrepreneuse de 43 ans, superbe dans une longue robe noire de sa marque, n'a pas tardé à partager ses propres images via son compte Instagram. "Je suis fière d'être britannique et humblement honorée de recevoir mon OBE des mains du duc de Cambridge, a-t-elle témoigné à l'issue de la cérémonie. Si on fait des rêves en grand et qu'on travaille dur, on peut accomplir de grandes choses. Je suis tellement heureuse de partager ce moment très spécial avec mes parents et mon époux ; sans leur amour et leur soutien, rien de tout cela n'aurait été possible."