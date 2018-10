Victoria Beckham en cure après les étonnants aveux de David sur leur mariage...

Selon le Daily Mail, le très chic établissement que vient d'intégrer la star de 44 ans est spécialisé en "équilibre émotionnel" et offre notamment des programmes de detox et de fitness afin de se recentrer sur "le corps et l'esprit". Des soins médicalisés et thérapeutiques sont également proposés.

La maman de Brooklyn (19 ans), Romeo (16 ans), Cruz (13 ans) et Harper (7 ans) aurait-elle besoin de recharger ses batteries après une rentrée chargée et de pénibles rumeurs de divorce ? Si elle partage volontiers les coulisses de son intimité sur les réseaux sociaux, Posh Spice n'a toutefois pas précisé les raisons pour lesquelles elle suivait cette cure. Mais en tant que véritable accro au travail, aucun doute qu'elle devrait prochainement retrouver son atelier à Londres ou New York...