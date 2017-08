Victoria Beckham en larmes : Brooklyn quitte le nid familial

Victoria Beckham savait que ce jour arriverait, celui où son fils aîné prend son envol, quitte la maison pour faire ses premiers pas en solitaire à l'université. C'est avec fierté et émotion que l'ancienne Spice Girl devenue styliste renommée a évoqué le départ de son grand Brooklyn.

Le 19 août dernier, la star britannique de 43 ans a partagé une photo de famille sur sa page Instagram. Assise au plus près de son grand garçon, sur le même fauteuil, la femme de David Beckham apparaît les yeux rougis. Elle n'a aucune honte à admettre que quelques larmes ont effectivement bien coulé. "Nous sommes tous tellement fiers de toi Brooklyn. Un super diplôme et un départ pour l'université. On t'aime tellement, tu vas nous manquer", légende-t-elle la photo ajoutant "#ouijepleure et #émue".