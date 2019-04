Victoria Beckham : Gâtée par sa nouvelle amie Kourtney Kardashian

Victoria et Kourtney fêteront bientôt leurs 45 et 40 ans. La première a reçu de la star de télé-réalité un charmant cadeau promo pour le site de mode et lifestyle, Poosh. Désormais, l'ex-Spice Girl rêvera de sa nouvelle amie...

L'anniversaire de Kourtney Kardashian approche également. La grande soeur de Kim, Khloé Kardashian, Kendall et Kylie Jenner aura 40 ans le 18 avril.

Abonnez-vous à Purepeople sur facebook