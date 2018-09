Victoria Beckham se lâche en soirée sur une chanson des Spice Girls !

Elle n'a pas oublié la chorégraphie ! À la soirée célébrant ses 10 ans de mode à Londres, au Mark's Club, ce dimanche 16 septembre 2018, Victoria Beckham s'est de nouveau glissée dans la peau de Posh le temps d'une chanson. L'ex-Spice Girl s'est littéralement lâchée sur le titre Spice up Your Life !

"Attention : talons hauts sur la banquette", a-t-elle écrit en légende de la vidéo publiée sur son Instagram ce lundi. Fini les postures travaillées et les sourires pincés. À l'image, ses 22 millions de fans ont pu découvrir l'ancienne chanteuse en train de danser et de chanter sur l'une des chansons phares du groupe qui l'a révélée dans les années 1990. Un moment joyeux auquel ont pu assister quelques célèbres invités tels que Liam Payne, le chef Gordon Ramsay, Alexa Chung ou les tops Lara Stone et Winnie Harlow.