Victoria Beckham : Ses quatre enfants posent pour une jolie photo à la mer

Ibiza reste l'une des destinations plus prisées des stars mais, contrairement à Rafael Nadal ou Lionel Messi, ce n'est pas aux Baléares que le clan Beckham se prélasse depuis quelques jours. Victoria et David Beckham ont opté pour une destination en vogue, les Balkans et le Montenegro.

Les célèbres époux britanniques – qui ont tout récemment célébré leurs 19 ans de mariage après avoir affronté des rumeurs de divorce persistantes – ne sont pas partis seuls vers la mer Adriatique mais accompagnés de leurs quatre enfants, Brooklyn, 19 ans, Romeo, 15 ans, Cruz, 13 ans, et Harper qui a soufflé sa septième bougie le 10 juillet dernier. Pour preuve, la photo publiée par Victoria Beckham sur sa page Instagram le 17 juillet 2018. L'ancienne chanteuse des Spice Girls de 44 ans souhaite un "joyeux été" à ses 21,5 millions d'abonnés en leur proposant une image en noir et blanc de ses quatre enfants, publiée en couleur par son fils Romeo sur sa page.

Harper, en haut de maillot de bain, Brooklyn torse nu, Romeo et Cruz, également torse nu, posent tous les quatre devant la mer.