Victoria Beckham : Son cadeau hors de prix pour Romeo...

Comme le rapporte le Mail Online, Victoria Beckham et son mari David ont décidé d'offrir à leur fils Romeo, 16 ans, un magnifique terrain de tennis en gazon synthétique. La facture des travaux s'élève à environ 35 000 euros mais l'ancienne chanteuse a une idée derrière la tête...

Après avoir fait en sorte que son mari David (43 ans) devienne une star planétaire du football, Victoria Beckham (44 ans) souhaiterait encourager à 100% la possible carrière tennistique de son fils Romeo. Ainsi, la star n'a donc pas sourcillé lorsqu'il a fallu le soutenir en faisant construire un court spécialement pour ses entraînements sur le terrain de leur propriété de Cotswolds (où le clan possède une maison de 7 millions d'euros). Le projet a atterri en mai dernier entre les mains de l'architecte Michael Ergatoudis de l'agence Soho House et des photos récentes montrent que les travaux sont presque terminés. C'est toutefois le paysagiste Marcus Barnett qui a veillé à l'ensemble du projet.

Outre ce court de tennis, la propriété des Beckham possède aussi un terrain de croquet, un étang naturel avec un ponton et un verger. "Victoria voit maintenant ce lieu [elle passe beaucoup de temps à New York et à Londres, sa maison de Los Angeles étant en vente, NDLR] comme un bel endroit pour que Romeo passe son été à jouer au tennis. Elle veut qu'il s'entraîne le plus possible et va embaucher un coach pour l'aider. David est d'accord avec l'idée de faire de Romeo une star mais c'est Victoria qui mène la danse", a révélé une source. Lorsqu'il est à Londres, Romeo s'entraîne au Queen's Tennis Club.