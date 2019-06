Victoria Beckham : Taclée par Mel B car elle n'a pas assisté au Spice World Tour

Invitée de l'émission Good Morning Britain sur la chaîne anglaise ITV le 18 juin 2019, Mel B a été interrogée sur le succès de la tournée des Spice Girls, le Spice World Tour. Elle a aussi évoqué l'absence de Posh Spice aka Victoria Beckham....

Alors que l'une des animatrices lui demandait si elle était déçue du fait que sa consoeur n'a pas voulu faire cette nouvelle tournée et qu'elle n'a même pas daigné assister à un des concerts, Mel B s'est encore une fois montrée très franche. "Je m'attendais à ce qu'elle vienne faire un coucou au minimum. Pas sur scène, mais simplement comme spectatrice montrant son soutien", a-t-elle lâché.

Et, alors que l'animateur Piers Morgan lui demandait si elle savait pourquoi l'ancienne Spice Girl devenue styliste à succès n'avait pas passé ne serait-ce qu'une tête lors de cette tournée, Mel B a ajouté : "Est-ce que j'ai l'air de savoir pourquoi ? Je ne sais pas. Je suis certain qu'elle a de bonnes raisons de ne pas être venue. Je l'ai déjà dit : 'Oui, je suis contrariée.' Je le suis encore un peu. Mais c'est la vie et nous, les filles, nous nous soutenons les unes les autres peut importe ce qu'il se passe. Mais oui évidemment c'est décevant."

Mel B (44 ans) a toutefois tenu à préciser qu'il n'y aucune embrouille entre Victoria Beckham (45 ans) et les autres membres des Spice Girls : Emma Bunton (43 ans), Geri Halliwell (46 ans), et Mel C (45 ans). "Non il n'y a pas de rupture entre nous. Nous sommes toutes des adultes, nous nous devons d'être respectueuses des décisions des unes et des autres", a-t-elle ajouté. La chanteuse a aussi confirmé que le spectacle ayant réuni 700 000 spectateurs sera délocalisé en Australie, normalement dès le mois de février 2020.

Victoria Beckham, qui était à Séville lors du dernier show de ses copines, est toutefois impliquée dans le projet de film d'animation autour des Spice Girls orchestré par Paramount Animation.

Thomas Montet