Victoria Beckham : Transformée en dinde, elle célèbre Thanksgiving

Les Beckham – sans Harper, pas encore née à l'époque – ont vécu cinq ans à Los Angeles. Rentrée à Londres en 2012, la célèbre famille britannique a conservé ses habitudes américaines. La preuve en images avec Victoria, qui se déguise en dinde pour souhaiter à ses fans d'outre-Atlantique un joyeux Thanksgiving !

Ce week-end, des millions d'Américains se réunissent en famille pour célébrer Thanksgiving. À des milliers de kilomètres et plusieurs heures de décalage du pays de Donald Trump, Victoria Beckham a tenu à leur souhaiter une joyeuse fête. Pour ce faire, l'ex-Spice Girl reconvertie en créatrice de mode a publié sur Instagram Stories une photo d'elle, assise sur un sol en parquet.

Sur ce montage, Victoria Beckham possède un corps de dinde et toutes ses plumes. Elle commente l'image par le message "Joyeux Thanksgiving !! Bisous" et l'emoji du volatile.

Cet amour pour les États-Unis, Victoria et David Beckham l'ont transmis à leur fils aîné. Brooklyn Beckham réside désormais à New York où il poursuit ses études dans la prestigieuse école d'art et de design Parsons.

Le reste du clan Beckham est à Londres. Jeudi soir, Victoria et ses collègues employés de la marque Victoria Beckham ont fait une sortie team building, au Barbican Centre.