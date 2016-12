Victoria, Daniel, Estelle et Oscar de Suède : Feu de camp de fête(s) !

C'est un adorable rendez-vous auquel la princesse Victoria de Suède et le prince Daniel n'ont évidemment pas dérogé : les voeux des fêtes de fin d'année adressés en famille. Tout juste rentrés de leur courte visite officielle en Italie, entre Rome et Milan, où leur fils le prince Oscar a fait une apparition inattendue, l'héritière du trône et son mari ont sacrifié à ce joyeux rituel, qui avait pour cette édition 2016 une saveur toute particulière du fait de la première participation du garçonnet âgé de 9 mois.

Il ne s'agissait d'ailleurs pas de la seule nouveauté pour cet exercice de style plein de tendresse : après diverses scènes d'intérieur depuis la naissance de la princesse Estelle, immortalisée en 2013 en plein atelier pâtisserie, en 2014 en train de décorer le sapin du palais Haga et en 2015 en petite boulangère fabriquant du pain traditionnel, la première carte de voeux à quatre de la petite famille a été délocalisée et réalisée en extérieur, dans le cadre du Parc national de Tyresta, une réserve naturelle au sud de Stockholm, dans la province historique de Södermanland dont le petit prince Alexander (fils du prince Carl Philip et de la princesse Sofia) a reçu le titre de duc à la naissance.

Dans une vidéo partagée par la cour royale suédoise sur son compte Instagram, on peut voir quelques instants de la randonnée de Victoria, Daniel, Estelle et Oscar - dans un porte-bébé dont est équipée sa maman -, avant de recevoir leurs bons voeux, formulés autour d'un feu de camp au-dessus duquel grillent chamallows et pommes. Une seule photo officielle a été retenue et diffusée par le palais, oeuvre du même photographe (H. Garlöv) qui observait il y a peu la princesse Estelle et sa maman lors de la traditionnelle livraison des sapins de Noël au palais Drottningholm.

Le couple princier va pouvoir continuer à profiter de ses enfants et de ces moments en famille lors de cette trêve hivernale copieuse : le prochain engagement officiel de la princesse Victoria n'est pas encore programmé, tandis que celui du prince Daniel est fixé au 17 janvier.