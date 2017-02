Victoria et David Beckham : La garde-robe très onéreuse de leurs enfants fascine

Ils sont beaux, amoureux, célèbres et à la tête d'une fortune estimée à 280 millions d'euros. Dimanche 12 février à New York, Victoria et David Beckham ont été aperçus à la sortie de leur hôtel, repérés en partance pour l'aéroport de JFK. Et alors que la designer britannique venait de présenter la collection automne-hiver 2017 de sa ligne de prêt-à-porter en marge de la Fashion Week, son époux et leurs quatre enfants étaient naturellement présents pour lui apporter leur soutien.

Déjà photographiés quelques heures auparavant, Brooklyn (17 ans), Romeo (14 ans), Cruz (12 ans) et la petite Harper (5 ans) étaient sur leur 31 pour se rendre au Cunard Building, à Broadway, où était organisé le défilé de la marque Victoria Beckham. Comme le souligne le Daily Mail, les enfants du couple portaient des pièces très onéreuses pour prendre d'assaut le premier rang du show, prouvant ainsi que leurs célèbres parents leur ont transmis le même goût du luxe.

Ainsi, l'unique fille de la fratrie tenait à la main l'un des accessoires les plus coûteux puisqu'elle portait un sac Goyard estimé à 2100 euros. Elle était aussi chaussée de bottines en cuir Gucci qui se vendent en boutique pour 280 euros. De son côté, le plus jeune frère du clan, Cruz, portait un trench Burberry (650 euros) et des baskets Yeezy (200 euros). Romeo portait un manteau similaire (toujours 650 euros), une écharpe en cachemire à 220 euros, un costume à 880 euros et une cravate à 70 euros, toutes les pièces venant de Burberry. Il serait toutefois très étonnant que tous ces vêtements aient été achetés par le couple Beckham, Romeo étant l'une des égéries de la marque depuis quelques années déjà.

Enfin, Brooklyn était plus dans la sobriété. Vêtu d'un manteau gris et d'un pantalon noir, l'ex-chéri de l'actrice hollywoodienne Chloë Grace Moretz avait opté pour une paire de bottes Dr. Martens (77 euros) pour se rendre au défilé de sa mère. Preuve ultime qu'il n'est pas très attaché aux marques...