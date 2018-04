Victoria Monfort : Sexy en soutien-gorge transparent sur Instagram

Sur son compte Instagram, suivi par presque 29 000 abonnés, Victoria Monfort a fait grimper la température en postant une photo d'elle, en soutien-gorge. La jeune comédienne de 30 ans a été photographiée pour les besoins de l'édition française du chic magazine Vanity Fair.

On a l'habitude de la voir en tenue légère grâce à des clichés sensuels mais force est de constater que la charmante Victoria Monfort a passé la vitesse supérieure, en ce mois d'avril 2018. Sur Instagram, elle a publié une jolie photo sur laquelle on la découvre en chemisier blanc de chez Bash, ouvert et laissant voir un soutien-gorge transparent... La photo a été prise au chic Hôtel Metropole de Monte-Carlo, un établissement cinq étoiles de la principauté de Monaco. "Ouahou super sexy", "Oh la la la la avion de chasse" ou "Mon Dieu, quelle déesse", peut-on notamment lire en commentaires.

La fille de Nelson Monfort a également partagé un autre cliché pris sur le Rocher mais cependant moins sexy dans lequel elle pose en robe blanche au milieu de la végétation.