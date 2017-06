Victoria's Secret : Les anges se dandinent pour David Guetta et Justin Bieber

"Hâte d'être demain", a écrit David Guetta sur Instagram ce jeudi 8 juin. Cette impatience était provoquée par la sortie de son nouveau single, intitulé 2U et produit avec l'aide de Justin Bieber. La parution de la chanson est accompagnée de celle d'une vidéo mise en ligne par Victoria's Secret. Les mannequins et ambassadrices de la marque Jasmine Tookes, Stella Maxwell, Romee Strijd, Martha Hunt, Sara Sampaio et Elsa Hosk en sont les héroïnes.

En attendant un potentiel clip officiel de 2U, David Guetta et Justin Bieber ont laissé le soin aux Victoria's Secret Angels de figurer dans une première version. Jasmine, Stella et leurs amies y reprennent en playback les paroles écrites par Jason Boyd, David Guetta, Giorgio Tuinfort et Justin Bieber, et interprétées par ce dernier.

Le chanteur canadien de 23 ans se révèle être une source d'inspiration pour Victoria's Secret, dont les anges ont déjà repris un de ses tubes, Beauty & A Beat, en 2012, année de sa participation au défilé de l'enseigne.

Justin Bieber poursuit actuellement sa tournée mondiale, le "Purpose World Tour". Il se produira en France, au stade Pierre-Mauroy à Lille, le 24 juillet.