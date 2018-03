Victoria Silvstedt a tout coupé : Transformation radicale pour le Bal de la Rose

L'espace de quelques instants, on a failli croire, au fil des arrivées au Sporting Monte-Carlo pour le 64e Bal de la Rose, que Victoria Silvstedt, résidente monégasque abonnée aux grands rendez-vous glamour en principauté, ne serait pas de la partie. Puis on a réalisé, en voyant sa silhouette à couper le souffle apparaître dans une robe sirène griffée Elie Saab, qu'on avait en fait manqué de peu de ne pas la reconnaître !

Surprise : la socialite et businesswoman de 43 ans a pris la décision de couper une sacré longueur de cheveux ! Terminé (au moins pour un temps), la longue cascade blonde iconique qui ruisselait dans son dos ; place à un carré plongeant long terriblement sexy qui la métamorphose et réinvente son sex-appeal.

La somptueuse Suédoise a opéré ce changement de style à l'occasion de l'édition 2018 du Bal de la Rose, que Karl Lagerfeld avait concocté sur le thème de Manhattan pour sa grande amie la princesse Caroline de Hanovre. A quelques heures de l'événement qui investit chaque année à la même époque la Salle des Etoiles du Sporting au profit de la Fondation Princesse Grace, Victoria Silvstedt se montrait encore telle qu'on la connaissait si bien, avec ses amples boucles blondes, lors d'une partie de tennis au country club de Monte-Carlo. Puis, au moment de partir au bal, la belle révélait son look du soir, sans même faire référence en légende à sa nouvelle coupe de cheveux. C'était inutile tant le résultat du travail du coiffeur Alex Ierardi était spectaculaire... Un make up signé Nora Aoun, des bijoux Marco Molinario et notre sculpturale blonde était fin prête.