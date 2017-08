Victoria Silvstedt et Valeria Marini, étincelantes aux 65 ans de Fawaz Gruosi

À vivre dans un monde scintillant de bijoux, Fawaz Gruosi, joaillier visionnaire et ami des stars, n'aurait pu fêter son 65e anniversaire autrement qu'avec éclat : baptisée Time to Shine ("Le moment de briller"), la fête qu'il a organisée mardi 8 août 2017 à Porto Cervo, le Saint-Tropez de la Sardaigne, au sein du palace Cala di Volpe, a pu compter sur la complicité éblouissante de certaines de ses invitées VIP.

Parmi les quelque 500 convives de marque réunis pour célébrer les 65 ans du fondateur et patron de la marque de joaillerie suisse De Grisogono, certaines beautés du gotha se signalaient dans toute leur splendeur. Incendiaire dans une robe sirène rouge soulignant sa silhouette toujours impeccable à bientôt 43 ans, Victoria Silvstedt était particulièrement époustouflante. La bombe suédoise s'est associée à Sophie Taylor, la compagne de Fawaz Gruosi, pour déposer des baisers sur les joues du birthday boy devant notre photographe.

Ce dernier pouvait également compter sur l'actrice, mannequin et personnalité télé Valeria Marini (50 ans) ainsi que sur la présentatrice Simona Ventura (52 ans) pour prendre au pied de la lettre le thème de la soirée et respecter un dress code "shiny" : la première s'affichait en effet dans une robe totalement pailletée scintillant de toutes parts, tandis que la seconde brillait avec des sequins rouges agrémentant sa robe sans manches ajourée signée Dolce & Gabbana.

Chargée d'animer l'événement et d'entonner un vibrant "Buon compleanno" ("bon anniversaire") en l'honneur de Fawaz Gruosi, l'icône du disco Gloria Gaynor avait opté pour une tenue violette parsemée de sequins argentés. C'est ensuite DJ Jack E qui a pris le relais pour faire danser les fêtards jusqu'au bout de la nuit, parmi lesquels l'acteur de Prison Break et ami d'Eva Longoria Amaury Nolasco, venu avec sa compagne, le couple de producteurs français Gilbert et Nicole Coullier ou encore la philanthrope monégasque Lady Monika Bacardi et sa fille Maria-Luisa.