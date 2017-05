Victoria Silvstedt : La déesse plantureuse se dévoile à la piscine de l'Eden-Roc

Comme chaque année, Victoria Silvstedt était présente au Festival de Cannes. Invitée à l'amFAR mais aussi à la soirée De Grisogono, elle a ensuite pris un peu de temps pour se détendre, loin de la folie des tapis rouges.

Ainsi, depuis vendredi 26 mai, la bombe suédoise de 42 ans a été aperçue à son hôtel, le Cap-Eden-Roc, profitant du cadre somptueux. Habituée aux plages des Caraïbes, Victoria Silvstedt sait aussi apprécier la beauté sauvage de la côte azuréenne. Vêtue d'un maillot de bain noir, l'ancienne co-animatrice de La Roue de la fortune (TF1) a passé du temps à la piscine de l'hôtel. Une piscine entourée de rochers, offrant un calme olympien. L'occasion également pour la plantureuse Victoria Silvstedt de dévoiler sa superbe silhouette. Mais aussi de se faire prendre en photo par ses amis.

C'est loin d'être la première fois que la quadragénaire se fait surprendre au moment d'aller faire trempette. Si on la voit également à des soirées, c'est plus souvent en bikini que l'on retrouve la Suédoise. À la fin d'année 2016, Victoria Silvstedt profitait encore une fois de Saint-Barth' pour fuir l'hiver. L'occasion pour elle de nous offrir des photos dignes des plus irrésistibles cartes postales.