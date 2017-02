VIDEO - La La Land ou Moonlight meilleur film ? La terrible erreur aux Oscars

Il fallait se pincer pour y croire. Au terme d'une 89e cérémonie haletante, les Oscars 2017 ont rendu leur verdict avec le prix du meilleur film. Un moment attendu qui s'est transformé en un immense cafouillage historique...

Invités à remettre l'Oscar du meilleur, le duo iconique de Bonnie & Clyde, Warren Beatty / Faye Dunaway, va sûrement et longuement ressasser cette scène. En ouvrant l'enveloppe, l'acteur de Bonnie & Clyde annonce avec sa partenaire La La Land comme lauréat. L'équipe, emmenée par ses producteurs et son réalisateur Damien Chazelle monte alors sur scène pour fêter le sacre... jusqu'à ce qu'une personne se rende compte que le mauvais nom a été donné.

"Ce n'est pas une blague, vous avez remporté l'Oscar", a déclaré Jordan Horowitz, producteur de La La Land, fair-play et gentleman au possible devant l'énorme bévue commise. "Mais qu'as-tu fait Warren", ironise Jimmy Kimmel, ne comprenant pas non plus ce qu'il s'était passé. Il s'avère qu'en réalité, l'acteur américain s'est retrouvé avec l'enveloppe contenant le nom d'Emma Stone, la meilleure actrice, ce qui l'a induit en erreur en dépit d'une longue réflexion de sa part – ce que sa partenaire remettante a pris pour un désir de faire durer le suspens - avant d'annoncer le (faux) gagnant

Preuve à l'appui, c'est bel et bien Moonlight, de Barry Jenkins, qui a été sacré meilleur film aux Oscars 2017, remportant ainsi son troisième prix avec le second rôle pour Mashershala Ali et l'adaptation. "Très clairement, même dans mes rêves cela n'aurait pas pu être vrai. Mais au diable les rêves, j'en ai terminé avec eux parce que ceci est vrai", a déclaré Barry Jenkins en soulevant son Oscar, au coeur d'une séquence complètement chaotique conclu par un Jimmy Kimmel se sentant coupable. "Je savais que quelque chose allait foirer [...] Soyez-en certain, je ne reviendrais pas l'année prochaine aux Oscars", a lâché le maître de cérémonie, entre dépit et sourire jaune.