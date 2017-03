Viki Odintcova : Le top totalement torride dans le Paradise de Richard Orlinski

Un appel à la sensualité, une plongée dans un instant de volupté charnelle, une mise en scène pas sans rappeler American Beauty et une magnifique silhouette qui se courbe, voilà tout ce que vous promet le nouveau clip de Richard Orlinski, à découvrir en avant-première sur Purepeople. Avec la vidéo servant à illustrer Paradise, son nouveau tube interprété par la star australienne Evangeline, le célèbre sculpteur et DJ français remplit sa promesse d'un voyage au paradis avec, pour guide, le sublime mannequin Viki Odintcova.

La Russe aux atouts certains se dévoile ainsi allongée, entourée de pétales de roses, légèrement vêtue et jouant de ses reins sous l'effet du mouvement de ses mains. Venue à Paris spécialement pour le tournage de cette vidéo, Viki Odintcova va sans nul doute affoler la toile une nouvelle fois.

Son nom ne vous dit peut-être rien, contrairement à sa charmante silhouette, mais sa dernière audace a fait le tour du monde : se pencher et se laisser pendre au-dessus du vide depuis l'une des plus hautes tour de Dubaï, la Cayan Tower (307 mètres de hauteur). Le but ? Réaliser un shooting à sensations dont les coulisses ont été dévoilées dans une vidéo postée sur YouTube visionnée plus de 5,8 millions de fois. Le propriétaire de la tour, le Cayan Group, a fermement condamné l'acte de la bombe et révélé qu'il entamerait une procédure en justice à son encontre. Viki Odintcova a même été placée en garde vue, ce qui ne l'a pas effrayée. Mademoiselle a estimé que c'était aux policiers de la remercier pour avoir mis en évidence les failles de sécurité de la Cayan Tower. Une bombe avec de la répartie !