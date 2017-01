Vin Diesel ado chevelu fan de breakdance avant d'être xXx entouré de bombes

Vin Diesel revient avec un nouvel opus des aventures de Xander Cage, xXx – Reactivated. Le blockbuster a été dévoilé à Los Angeles le 19 janvier en avant-première.

Mais avant d'être une icône du cinéma d'action qui ravit des millions de fans à travers le monde grâce aux sagas Fast & Furious et xXx – la preuve sur les réseaux sociaux –, ce père de trois enfants a été un ado comme les autres. Un garçon qui aimait faire du break dance et, surtout, qui avait des cheveux sur la tête ! L'image, dénichée par les présentateurs Kelly & Michael pour leur talk show en 2014, est étonnante : le public ne connaît l'acteur de 49 ans qu'avec le crâne rasé. L'image date des années 1980, aujourd'hui, le jeune homme au physique difficile a laissé place à une grande star qui sait s'entourer de bombes pour ses aventures : Nina Dobrev (Vampire Diaries), Ruby Rose (Orange is the New Black), la star de Bollywood Deepika Padukone et Hermione Corfield (Maléfique) apparaissent dans son dernier film.

Dans ce troisième volet des tribulations de Xander Cage, sportif de l'extrême devenu agent d'élite, le héros sort de l'exil qu'il s'était imposé pour affronter le redoutable guerrier alpha Xiang et son équipe. Il entre dans une course impitoyable afin de récupérer une arme de destruction massive connue sous le nom de Boîte de Pandore. Recrutant une toute nouvelle équipe d'experts accros à l'adrénaline, Xander se retrouve au coeur d'une conspiration menaçant les gouvernements les plus puissants du monde.

xXx – Reactivated, en salles le 18 janvier