Vin Diesel après la mort de Paul Walker : "Il fallait que je souris de nouveau"

Vin Diesel a hâte de faire découvrir à ses nombreux fans les nouvelles aventures de son personnage Xander Cage dans xXx - Reactivated. Mais lorsqu'il parle de ce long métrage, un autre partenaire vient à son esprit : Paul Walker. Et pour cause, la mort de son "frère" de la saga Fast & Furious - le premier opus est rediffusé ce 15 janvier sur TF1 à 23h55 - a eu des conséquences sur son implication dans la franchise xXx.



C'est au magazine #legend que Vin Diesel se confie sur la disparition de son grand ami - il a d'ailleurs choisi un prénom (Pauline) pour sa dernière fille qui lui fait écho : "Je ne me sentais pas capable de tourner un nouveau xXx. Mais j'ai finalement ressenti le besoin de le faire parce que je sortais du tournage très intense de Furious 7 et tout ce qui va avec, dont la mort d'un frère, Paul. Et parce que ça a été très fort, il fallait que je fasse xXx. Je le devais vraiment, pour pouvoir sourire et rire de nouveau, parce que le personnage que je venais d'incarner [dans Furious 7] m'avait obligé à fouiller dans les recoins les plus sombres de ma vie, à savoir jouer sans un partenaire à qui je tenais tant et qui n'est plus là." Paul Walker est mort tragiquement le 30 novembre 2013 à 40 ans après un accident de voiture. Il avait une fille, Meadow (18 ans). A noter, un huitième opus est attendu au cinéma le 12 avril.

Dans xXx - Reactivated, Vin Diesel est très bien entouré. Outre Samuel L. Jackson, Donnie Yen et Toni Collette, il partage la vedette avec de véritables bombes : Nina Dobrev (Vampire Diaries), Ruby Rose (Orange is the New Black), la star de Bollywood Deepika Padukone et Hermione Corfield (Maléfique). Dans ce troisième volet des tribulations de Xander Cage, sportif de l'extrême devenu agent d'élite, le héros sort de l'exil qu'il s'était imposé pour affronter le redoutable guerrier alpha Xiang et son équipe. Il entre dans une course impitoyable afin de récupérer une arme de destruction massive connue sous le nom de Boîte de Pandore. Recrutant une toute nouvelle équipe d'experts accros à l'adrénaline, Xander se retrouve au coeur d'une conspiration menaçant les gouvernements les plus puissants du monde.

xXx - Reactivated, en salles le 18 janvier