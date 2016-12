Vin Diesel : Déchaîné en interview, il harcèle une journaliste brésilienne

Mais quelle mouche a piqué Vin Diesel ? En pleine promotion pour défendre la sortie de XXx: Reactivated, son nouveau film d'action en salles le 18 janvier prochain en France, l'acteur de 49 ans n'a pu s'empêcher de draguer lourdement une journaliste brésilienne qui l'interviewait cette semaine au Comic Con Experience 2016.

Enregistrée en vidéo, la séquence est actuellement disponible sur YouTube et plante le décor. Lunettes de soleil sur le nez, la star de la saga Fast & Furious est installée face à son interlocutrice, une certaine Carol Moreira. Dès le début, l'entretien dérape. "Mon Dieu, vous êtes tellement belle. Mon Dieu, elle est tellement belle, mec ! J'ai raison ou j'ai tort ? Regardez-la. Comment suis-je censé faire cette interview ? Regardez cette femme. Elle est tellement belle. Parle-moi, bébé !"

Visiblement gênée, Carol Moireira a vainement tenté de recentrer la conversation en prenant un ton plus sérieux. Déchaîné, le comédien hollywoodien a répondu à quelques-unes de ses questions avant de se lâcher à nouveau. Après lui avoir proposé de "partir d'ici" pour "aller déjeuner", Vin Diesel a conclu son interview en lui déclarant sa flamme. "Je vous aime", a-t-il répliqué avant de se mettre à genoux et de se diriger vers elle. "Je l'aime, les mecs, elle est tellement sexy. Je ne peux pas faire cette interview ! Quand est-ce que ce monde est devenu si beau ? Quand êtes-vous devenue la plus belle fille du Brésil ? Quand suis-je tombé amoureux de vous ?", a-t-il glissé, dramatique.

Il s'amuse toujours en interview

Contactée par Gossip Cop peu de temps après la mise en ligne de cette vidéo 100% malaise, Carol Moreira a admis que l'attitude de l'acteur l'avait prise au dépourvu. "Je n'étais pas sûre de savoir quoi faire. Je riais parce que c'était une situation très délicate. Je n'ai pas aimé ça. À ce moment, je ne savais pas comment réagir, mais on peut voir que je ne suis pas à l'aise. Ce n'était pas légal et cela a nui à mon travail", a-t-elle déclaré.

S'il n'est pas marié, Vin Diesel partage depuis 2007 la vie du mannequin mexicain Paloma Jimenez, qui lui a donné trois enfants, Hania (8 ans), Vincent (6 ans) et Pauline (1 an). Un représentant du comédien a de son côté tenté d'éteindre la polémique, balayant les accusations de harcèlement. "Il s'amuse toujours en interview. Il essaie de mettre les gens à l'aise et aime parler avec tout le monde. Il n'est pas du genre à rester assis et à juste répondre 'oui' ou 'non' aux questions. C'est quelqu'un de très vivant. Il s'anime, c'est ainsi qu'il fait sa promotion", a-t-on conclu auprès de Gossip Cop.