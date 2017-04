Vin Diesel parle enfin de sa brouille avec Dwayne Johnson !

Y a-t-il vraiment eu embrouille entre Vin Diesel et Dwayne Johnson ? Les deux rocs de Fast & Furious 8 sont en froid depuis plusieurs semaines, prennent le soin de s'éviter lors des événements publics et ne se parlent pas. Autant de réalités qui alimentent la thèse d'une véritable guerre froide entre ces deux montagnes de muscles. Après avoir lâché ses quatre vérités en public via Instagram, The Rock a campé sur ses positions, s'opposant farouchement à l'interprète de Dominic Toretto. Isolé, l'ex-catcheur a préféré se murer dans le travail (Jumanji, Alerte à Malibu, Ballers) plutôt que de se risquer à un affrontement avec le chouchou des fans.

Toujours est-il que lors des récentes avant-premières et autres événements publics tels que le CinemaCon, les deux comédiens se sont soigneusement évités. Sauf ce 9 avril, lors de la première new-yorkaise. Le seul rendez-vous qui obligeait contractuellement les deux stars à être présentes. Face aux journalistes, ils n'ont pas échappé aux questions à propos de cette brouille. De son côté, Vin Diesel a minimisé. "Je ne pense pas que le monde réalise vraiment à quel point nous sommes proches, d'une manière bizarre, a confié Diesel chez USA Today. Je pense que certaines choses ont été montées en épingle. Je ne crois pas que ce soit son intention. Je sais qu'il apprécie combien j'ai travaillé sur cette franchise." Et de rajouter : "Chez moi, on l'appelle Oncle Dwayne."

Vin Diesel dit également "protéger tout le monde y compris Dwayne". "Je protège Dwayne plus qu'il ne peut le savoir. Mais ça ne compte pas. Il n'a pas besoin de le savoir. Mais il apprécie. Il le sait. Dwayne n'a qu'un Vin dans sa vie. Il n'a qu'un grand frère dans ce film et c'est moi", a conclu avec le sourire l'acteur et producteur âgé de 50 ans, semblant confirmer que leur embrouille n'est peut-être qu'un simple outil de promotion.

Quant à The Rock, qui avait qualifié sans le nommer son partenaire de "poule mouillée" et de "chochotte", il n'a pas caché ses différends avec Vin. "Je n'ai qu'un patron dans ma vie... Ce patron, ce sont les gens, et ce qui compte le plus est de faire un grand film, a expliqué l'acteur en visant le côté chef de Vin Diesel. Ensuite, je pense que toutes les autres choses s'arrangent avec le temps." Un discours plein de mystère qu'il a poursuivi ainsi : "Dans la vie, vous avez différentes philosophies et les gens ont des philosophies fondamentalement différentes sur comment faire les choses." Comprenne qui pourra.