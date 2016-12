Vin Diesel très lourd avec une journaliste : ses excuses et sa version des faits

Star de la saga Fast & Furious et de celle de xXx, Vin Diesel a une cote de popularité énorme, visible rien qu'au nombre de fans de sa page Facebook (plus de 100 millions...). Le revers de la médaille, c'est que lorsqu'il est au coeur d'un bad buzz, celui-ci prend rapidement d'énormes proportions. Il n'est pas question cette fois de sa brouille avec son partenaire Dwayne Johnson - d'autant plus qu'elle pourrait avoir été fabriquée pour les besoins de la promotion de Fast and Furious 8 -, mais d'une interview avec une youtubeuse brésilienne qui a déclenché une controverse. Il a décidé de réagir.

Carol Moreira a dévoilé son échange avec l'acteur de 49 ans pour la sortie de xXx : Reactivated et on la voit incessamment interrompue par son interlocuteur à coups de "vous êtes trop belle, je vous aime, vous êtes trop sexy". De quoi perturber la conversation et embarrasser la jeune femme, qui tente de maintenir le cap de l'interview. Un représentant du comédien a de son côté tenté d'éteindre la polémique, balayant les accusations de harcèlement : "Il s'amuse toujours en interview. Il essaie de mettre les gens à l'aise et aime parler avec tout le monde. Il n'est pas du genre à rester assis et à juste répondre 'oui' ou 'non' aux questions. C'est quelqu'un de très vivant. Il s'anime, c'est ainsi qu'il fait sa promotion." Vin Diesel a choisi de son côté de dévoiler la vidéo de l'entretien sans aucun montage, afin que chacun puisse se faire sa propre opinion.