Vincent Cassel : Après le malaise, il pose radieux, avec son look surprenant

Le réalisateur Édouard Deluc était fier d'être avec ses comédiens Vincent Cassel, Pua-Taï Hikutini, Tuheï Adams et Pernille Bergendorff pour l'avant-première de son long métrage, Gauguin – Voyage à Tahiti au Gaumont Opéra Capucines à Paris le 17 septembre. La star de La Haine incarne le célèbre peintre au cours de son exil à l'autre bout du monde à la fin du XIXe siècle, quand il rencontre celle qui deviendra sa femme et sa muse, Tehura. Une oeuvre applaudie par de nombreuses personnalités lors de la projection, parmi lesquelles Bertrand Tavernier, Grand Corps malade ou encore Zinedine Soualem. Mine radieuse après l'agacement qu'il a ressenti deux jours plus tôt sur le plateau de France 2 face à Laurent Delahousse, le chéri du mannequin Tina Kunakey a également un look surprenant...

Les belles rouflaquettes de Vincent Cassel ne sont pas une lubie de l'acteur. Il les arbore pour les besoins du tournage imminent de son prochain film, L'Empereur de Paris. Le comédien retrouve pour ce film inspiré des aventures de Vidocq le réalisateur Jean-François Richet, qui l'avait dirigé dans le diptyque Mesrine et la comédie Un moment d'égarement.

Après cette avant-première toute l'équipe du film s'est rendue au Buddha Bar à Paris, pour la soirée organisée par Five Eyes Production. Vincent était présent, entouré des ravissantes Pernille Bergendorff et Tuheï Adams. Etaient également contents d'être là Grand Corps Malade, Sagamore Stevenin , le professeur David Khoyat, le couturier Christophe Guillarmé et Patricia Contreras, habillée par ce dernier.

Au micro de RTL, le héros de Dobermann avait confié : "C'est une histoire vraie. C'est une figure importante de la culture française, [un ancien bagnard, devenu chef de la police]. Ça raconte l'histoire de France à ce moment, le Premier Empire, post-Révolution. Comment est-ce qu'on met Paris au pas... Napoléon était l'empereur de son Empire, mais il n'était pas l'Empereur de Paris. Et c'est d'ailleurs pour cela que le film s'appelle L'Empereur de Paris pour désigner Vidocq." On souhaite à son film un meilleur accueil que celui qui a été réservé à celui de Pitof sur ce même personnage, avec Guillaume Canet et Gérard Depardieu. Le long métrage sorti en 2001 a fait plus de 850 000 entrées, un chiffre décevant au regard de son statut de "blockbuster français avec des stars et bourré d'effets spéciaux" et avait été éreinté par la critique. Le Monde avait ainsi écrit : "Une idée prometteuse puis se dilue dans la bêtise."

En attendant, c'est dans les contrées paradisiaques de la Polynésie qu'on retrouvera Vincent Cassel pour Gauguin, à partir du 20 septembre.