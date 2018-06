Vincent Cassel au bord des larmes : "J'ai encore du mal à parler de mon père"

Invité lundi 11 juin dans l'émission Quotidien, Vincent Cassel n'a pas fait que défendre son film Le monde est à toi, réalisé par Romain Gavras. L'acteur propulsé par La Haine s'est également confié sur son regretté papa, Jean-Pierre Cassel. Alors qu'il évoquait ses rêves de gosse, l'image de son père est apparue devant lui.

"Je crois que j'ai voulu être pompier d'abord, puis vétérinaire, un peu comme tout le monde, révèle le futur mari de Tina Kunakey. Et après, quand j'ai vu que mes études, ce n'étaient pas ce que je voulais continuer, je me suis tout de suite projeté. J'ai fait des spectacles de rue. J'ai toujours été attiré vers la scène."

Et c'est bien sûr en voyant son père comédien que le jeune Vincent comprend qu'il va lui aussi se tourner vers ce métier. "J'ai grandi en le voyant, il m'a donné des conseils... Il est mignon", a-t-il déclaré, les larmes aux yeux et la voix tremblante, en regardant une photo de son père décédé en 2007. "Je pense que la plus grosse influence vient de sa part", a-t-il conclu face à Yann Barthès.

Mais lorsque l'animateur lui révèle qu'il souhaitait diffuser une archive de Jean-Pierre Cassel, l'acteur de 51 ans s'offusque, souriant mais ferme. "Ah ça suffit, vous n'allez pas me faire une Delahousse !", asène-t-il avec un humour grinçant, faisant allusion à son passage en septembre 2017 sur le plateau de 20h30 le dimanche, lorsque le compagnon d'Alice Taglioni avait diffusé un montage qui l'avait tellement bouleversé qu'il avait été obligé de remettre le journaliste à sa place. "La vérité, il faut que je le dise, c'est que j'ai encore du mal à parler de mon père", a justifié l'ex de Monica Bellucci.