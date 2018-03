Vincent Cassel : Comblé par ses filles, deux "créatures" qui ont bien grandi...

Il y a un an, il avait déjà fait une belle déclaration à ces deux "créatures", vantant son "amour incontestable" pour elle et faisant de ses filles sa "seule réalité". Le père de famille, qui s'était dit "très copine" avec sa progéniture, a pourtant refait sa vie avec la belle et jeune Tina Kunakey. Mais sa priorité reste l'adorable duo formé par Deva et Léonie. "Je vais là où le travail m'appelle et je récupère mes filles partout où c'est possible. Et elles viennent me voir au Brésil très souvent aussi", déclarait l'intéressé en 2015 au cours des Conversations secrètes de Michel Denisot.